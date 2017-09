Com’è la tua energia legno

Parliamo del volume della voce come diagnosi della condizione del fegato, più è alto e più è disturbato. Un modo di esprimersi gradevole e armonioso è un segno di energia legno in armonia, mentre la voce che grida come quella del sergente dei marines, a volte con un suono rabbioso, vuole dire che l'ènergia non scorre liberamente attraverso fegato e cistifellea. Il fegato è considerato la sede delle emozioni e una voce dolce e un comportamento romantico, sono possibili grazie all'energia legno. All'altro estremo c'è la persona che non apre la bocca per parlare e si fa fatica a capire quello che dice, ma quello ha più a che fare con il prossimo punto. Se diventiamo come legno Ci sono due simboli spesso utilizzati per rappresentare questa energia, quello più tradizionale è legno, mentre Michio Kushi in particolare parla di albero. Ovviamente sono simboli simili ma le differenze possono aiutarci a capire meglio quest'energia. L'albero è un simbolo di crescita e espansione, particolarmente in primavera e l'energia del fegato e cistifellea rispecchiano proprio questo tipo d'energia e sono maggiormente attivi durante la prima vera. Alimenti che nutrono quest'energia sono le foglie verdi, quindi verdure che assomigliano agli alberi. Legno è anche un simbolo della natura e dell'albero, ma ci fa capire anche che cosa succede al nostro corpo quando l'energia legno è bloccata, diventiamo legnosi, rigidi e tesi. Se il corpo è rigido o ci sono tanti dolori muscolari e artrosi, è necessario mangiare più verdure a foglie verdi e includere altri tipi di energia alberolegno. Come si aprono gli occhi Gli occhi hanno un rapporto specifico con l'energia legno e, quando ci sono problemi con gli organi legno, spesso gli occhi soffrono. In particolare come ci svegliamo al mattino, come apriamo gli occhi, è un'indicazione della qualità d'energia legno nel nostro corpo. Durante la notte il fegato dovrebbe depurare il sangue e rinnovare la freschezza nel nostro corpo, ma se non funziona bene o mangiamo tanto prima di andare a letto, facciamo fatica ad aprire gli occhi e ci si sveglia male. C'è chi si sveglia di cattivo umore e ha bisogno di un caffè o un succo prima di poter parlare in modo gentile e questo è un ulteriore segno di problemi alla parte destra del corpo, dove risiedono il fegato e la cistifellea. Le cose ovvie Le cose ovvie in questo caso sono i valori di colesterolo e trigliceridi che sono gestiti dal fegato, oltre a calcoli, e dolori sotto le costole sulla parte destra. Aiutiamola con menu che includano:

Orzo e farro in zuppe o mescolati con altri cereali come riso.

Verdure a foglie verdi

Cotture leggere, al dente.

Un gusto leggermente acido, utilizzando spesso limone come condimento.

esperto in terapia alimentare