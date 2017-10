Com’è la tua energia terra

Cioccolata, bevande zuccherate, dolci di vario tipo, è probabile che l'energia terra sia fuori equilibrio. Livelli di energia, soprattutto al pomeriggio Chi soffre di alti e bassi di energia durante il giorno, con il momento peggiore al pomeriggio, tende ad avere sbalzi di glicemia dovuti dallo squilibrio dell'energia del pancreas. Se la condizione è molto accentuata, si ha la sensazione di svogliatezza verso l'ora di cena o rientrando a casa; non esattamente il modo migliore di godere la serata o preparare una cena completa. Tipicamente c'è anche la tendenza, oltre agli alti e bassi, ad avere vuoti di memoria. Problemi del ciclo mestruale Gli organi riproduttivi femminili sono controllati principalmente dall'energia terra e, problemi come dolori mestruali, flusso troppo abbondante e irregolarità nel ciclo, vanno visti, in gran parte, come energia terra. Le cose ovvie Chiaramente disturbi allo stomaco indicano un disturbo di energia terra; così come problemi di sistema immunitario (la milza è un organo terra ed è l'organo principale del sistema linfatico). Allergie, infezioni, influenze e raffreddori frequenti sono sintomi ovvi, ma anche brufoli e problemi della pelle. Aiutiamola con menu che includano:

Miglio più volte alla settimana

Le verdure dolci come la zucca, carote, cipolle e cavolo preparati con cotture lunghe e lente.

I ceci utilizzati in piatti come stufati con cipolle e carote.

L'alga arame.

Dolci di buona qualità, fatti con malto o succo di frutta come dolcificante.

Lo zucchero (incluso lo zucchero di canna) e il miele.

La frutta tropicale (troppo dolce)

La carne bianca. Si la carne bianca, che in realtà è più di colore giallo è quindi ha un'energia terra, ma un energia troppo intensa, che crea forti tensioni nel pancreas creando la voglia di dolce e cali di energia.

esperto in terapia alimentare