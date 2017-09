Combinazioni alimentari e difficoltà digestive

Quando mangiamo solo raramente pensiamo a tutto ciò che accade nel nostro organismo per trasformare il cibo in alimento per le cellule. Troppo spesso dimentichiamo che la digestione avviene tramite un duplice processo. Un processo meccanico mediante il quale gli alimenti cambiano forma e vengono triturati mentre attraverso una serie di azioni chimiche avviene una decomposizione del cibo in sostanze più semplici e assimilabili dall'organismo per alimentare tutte le nostre cellule e avere così la giusta energia per poter vivere. Ricordiamo sempre che l'apparato digerente è un enorme e sensibilissimo laboratorio chimico. Conoscere cosa succede chimicamente quando ingeriamo differenti alimenti, significa non avere difficoltà digestive e riuscire a prevenire le malattie dello stomaco e dell'intestino che sono estremamente influenzati da ciò che mangiamo. Molti sono gli errori alimentari che normalmente commettiamo, i più comuni sono: