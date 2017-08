Perché i combustibili fossili minacciano la barriera corallina

Oggi è una certezza, i combustibili fossili sono la causa principale dello sbancamento delle barriere coralline. Per anni, si è sostenuto che lo sbiancamento delle barriere coralline fosse causato dall'inquinamento locale. Ma ora i dati confermano che la causa principale che ha portato all'innalzamento delle temperature medie del mare e ha messo in pericolo i coralli del nostro Pianeta è stato l’inquinamento provocato dall'industria dei combustibili fossili. Gli scienziati non hanno rilevato differenze sostanziali tra quanto sta accadendo alle barriere coralline vicine alle aree popolate rispetto a quelle più isolate. I cambiamenti climatici sono la principale causa di morte del corallo nel mondo.

I cambiamenti climatici stanno compromettendo il benessere della barriera corallina

Le verità nascoste dalle compagnie petrolifere

Un fenomeno in continuo peggioramento