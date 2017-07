Come attenuare le rughe in modo naturale

Le rughe sono un inestetismo cutaneo fisiologico contro cui tutti, prima o poi, ci troviamo a combattere. Per questo la ricerca in campo cosmetico è costantemente impegnata nello studio di soluzioni per conservare l’aspetto fresco e luminoso della pelle, tipico della giovinezza.

Le tipologie di rughe

Attenuare le rughe

Un botulino vegetale

Informazione redazionale