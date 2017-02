Come si prende la scossa elettrostatica e come si può evitare

Le fastidiose scariche elettrostatiche che talvolta ci colpiscono spesso quando c’è vento o la temperatura è particolarmente rigida e il clima secco sono dovute alla differenza di potenziale indotta tra accumulo di cariche positive e negative su due corpi o due oggetti diversi. E uno di questi può essere proprio una parte del nostro corpo, dalle mani, alle gambe, fino alla schiena. “Le condizioni più favorevoli si verificano in condizioni di aria fredda e secca, quindi soprattutto in inverno, tanto più in presenza di vento secco quale può essere il föhn (favonio) per in Italia settentrionale, il garbino per le regioni adriatiche e il grecale per quelle le tirreniche. Il vento, infatti, carical'aria per strofinio su suolo, oggetti e pendii”, riporta il meteorologo Edoardo Ferrara su 3Bmeteo.com.

Quando e con cosa è più facile prendere la scossa

Come evitare la scossa elettrostatica