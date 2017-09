Trucchi e consigli per prolungare l’abbronzatura

Al ritorno dalle vacanze, abbiamo su viso e corpo uno dei regali dell’estate: una bella abbronzatura, risultato di lunghe esposizioni al sole, in spiaggia o in montagna. Bastano poi pochi giorni in città e il colorito dorato purtroppo svanisce, lasciando la pelle spenta. Ma non succederà quest’anno, se seguite i nostri consigli.

Cosa fare per mantenere a lungo l’abbronzatura

Idratare

Scegliete detergenti delicati

Sfruttate un “autoabbronzante” naturale

Cambiate spuntino

Mantenere l'abbronzatura: a cosa dire no