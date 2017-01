Come leggere i segnali del corpo per riconoscere gli indicatori di disturbi e malattie

I nostri capelli, la nostra pelle, le nostre unghie parlano. Non stiamo dicendo assurdità! Aprite questo libro per scoprire quanto sono importanti i segnali che io nostro corpo ci dà. Basta saperli cogliere e interpretare per comunicare con il nostro corpo. Ascoltiamo! A volte dei foruncoletti, a volte il colore dei nostri occhi, altre quello delle nostre unghie, spesso poi i capelli ci dicono qualcosa. Non si tratta di semplici malesseri, ma con queste deviazioni dalla norma il nostro corpo ci sta parlando, ci sta dando dei segnali di qualche cosa che non va. Attenzione, non si parla in questo libro di sintomi di malattie, che si manifestano in maniera chiara e netta, bensì di segnali che il corpo ci invia, che sono impercettibili e difficili da interpretare. Spesso non si ricorre ad un medico quando questi si manifestano, perché si crede siano disagi solo di natura estetica. Così per esempio delle macchie sulle unghie vengono coperte con lo smalto, quando magari ci stanno dicendo che c'è qualcosa che non funziona bene nel nostro fegato. Perché si badi, "a volte quella che appare come una preoccupazione estetica nasconde qualcos'altro". Un libro da consultare, che rivelerà curiosità. Che insegna divertendo, con citazioni e originali aneddoti storici sul corpo umano. Che rassicura e che ci rende più consapevoli del nostro corpo, grande compagno, ma troppo spesso grande sconosciuto. Silvia Passini