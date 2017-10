Come ascolteremo la musica in auto

Si può dire che la musica sia il simbolo di quella rivoluzione digitale iniziata un decennio fa e che ormai è un dato di fatto un po' per tutti, anche per i più scettici. La possibilità di comprimere notevolmente le dimensioni di un file audio originale con una perdita solo minima di qualità (ossia lo standard mp3) ha fatto in modo che la musica fosse la prima tecnologia digitale ad affermarsi sul mercato di largo consumo mondiale: la prima tecnologia a poter essere agevolmente trasportata, scaricata, condivisa, organizzata o anche modificata tramite un computer e una linea telefonica. E poi, via via, il fenomeno del file sharing endemico con la nascita di software come Napster o Bit torrent; le intuizioni ai piani alti di Cupertino di dare vita ad un vero e proprio "market digitale" di musica (l'iTunes Store); la creazione della più grande rete sociale virtuale per band emergenti fatta da un garage californiano (myspace); fino ad arrivare alla musica su cellulare, che diventa nello stesso tempo lettore di musica portatile (come lo era il walkman) e hi-fi di casa se collegato a una docking station. Al CES di Las Vegas, la più grande fiera dell'elettronica che si è svolta nei giorni scorsi, ha preso forma una nuova evoluzione in campo digitale: quella del CarEntertainment. E, ancora una volta, è la musica a essere la grande protagonista. Uno degli ultimi luoghi dove il modo di fruire la musica si avvicina a quello più tradizionale (radio FM e CD delle ancora attuali autoradio doppio DIN, tanto per intenderci) sta per essere invaso dai nuovi sistemi di infotainment integrati che permettono la completa interazione fra automobile, app, smartphone, internet e cloud. Così Ford presenta le nuove applicazioni del suo sistema di connettività Sync Applink (di cui tra l'altro ha da poco aperto il Developer Program, disponibile in precedenza solo per un numero limitato di partner). In particolar modo colpisce l'integrazione di Rhapsody - il famoso servizio che permette di ascoltare milioni di canzoni in streaming - che verrà ora gestito in auto attraverso il comando vocale del guidatore. Sulla scia di Ford altre case automobilistiche hanno presentato il proprio sistema integrato: StarLink per la giapponese Subaru, BlueLink per la coreana Hyundai, Uconnect per Chrysler. Nomi diversi, stesso concetto: connettere all'auto il proprio smartphone per ascoltare in streaming dal web o da un cloud la propria playlist o la stazione radio preferita che trasmette a migliaia di km di distanza, sfruttando le miriadi di applicazioni musicali ormai sviluppate (Aha - un sistema che permette di ascoltare oltre 30.000 stazioni radio -, iHeart Radio, Pandora, Slacker Radio). E non si creda che questi nuovi dispositivi siano pensati solo per le auto di classe premium: negli Stati Uniti Ford li installerà su tutti i modelli della gamma 2013. Mentre Chrevolet monterà MyLink anche sulla sua elettrica Spark: ottimizzato per l'utilizzo dell'app TuneIn, consentirà di accedere all'intero sistema d'infotainment attraverso l'autoradio, di ascoltare 70.000 stazioni radio attraverso un app per smartphone compatibile, e, sfruttando Pandora, riconoscere automaticamente la musica preferita del guidatore in base alle sue scelte precedenti. Prepariamoci dunque ad affrontare i lunghi viaggi in auto senza il timore di non avere più nulla da ascoltare o di non trovare la propria stazione radio preferita: nel vostro abitacolo potrete avere a disposizione tutta la musica del mondo. Non vi resta che scegliere... bene.