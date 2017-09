Materia ed energia

Tutta la materia emette energia, e tutto quello che ci circonda è energia... Gli atomi, o meglio le molecole, per loro natura e per effetto dei legami a cui sono sottoposti, "vibrano". La risonanza è una proprietà dei sistemi capaci di oscillare ad una determinata frequenza quando posti in relazione (ottica, acustica, meccanica) con altri sistemi aventi frequenze simili d'oscillazione. Le frequenze risonanti stabiliscono un certo tipo d'interazione tra oggetti che hanno lo stesso periodo o multipli di esso, le "armoniche", cosicché il moto di un oggetto influenzerà quello dell'altro, senza una connessione diretta. La parola "risonanza" viene dall'acustica: se una corda, o qualunque altra sorgente sonora caratterizzata da una certa frequenza, è investita da un'onda di frequenza nettamente diversa, si comporta come un sistema rigido, o quasi; ma se le due frequenze, quella propria e quella esterna, differiscono poco l'una dall'altra, la sorgente entra in oscillazione raggiungendo in breve tempo notevole ampiezza, e rinforzando quindi il suono. Si dice allora che entra in "risonanza". ...Quando su un pianoforte si percuote un tasto, la corda metallica vibra con una particolare frequenza (su una singola ottava di note). Nello stesso momento in cui la corda vibra, l'energia sonora fa sì che si attivino le vibrazioni corrispondenti della stessa nota, ma su un'altra ottava. In altre parole, percuotendo la nota DO bassa su un piano ne seguirà una vibrazione di risonanza anche delle note DO più alte. Abbiamo detto che tutta la materia vibra... Indagando mediante il fenomeno della risonanza gli esseri viventi entriamo nel campo della "biorisonanza". Gli organi (formati da cellule dello stesso tipo) avranno differenti spettri vibrazionali. Allora è possibile individuare uno spettro tipo per ogni organo. Facendo un'analisi accurata dello spettro vibrazionale risulta possibile individuare dove compaiono delle anomalie del tracciato e quindi a quale organo fanno riferimento. Esistono delle apparecchiature (BICOM) usate nella Medicina Quantistica per effettuare misure di questo tipo e per eventualmente correggere i picchi anomali attraverso un sistema di rimodulazione delle frequenze che va ad modificare e migliorare lo spettro. Stefano Gorla Puoi leggere un approfondimento di Stefano Gorla su Risonanza e Biorisonanza in .pdf (130k)