Come si conserva il vino? Ecco le sei regole d’oro

Primo: la temperatura ideale per la conservazione del vino deve andare dai 12 ai 16 gradi ed è accettabile anche se la temperatura si mantiene costante anche tra 18 e 20 gradi. Va assolutamente evitato uno sbalzo termico dal caldo al freddo o viceversa, che danneggia il vino ed il tappo. Secondo: è meglio poter usufruire di un locale sotterraneo senza luce, che altera il vino, sia per la forza dei raggi che per il calore che produce. Terzo: un locale soggetto a vibrazioni esterne tende a far perdere elasticità al tappo con conseguente minor garanzia di tenuta. Quarto: l'umidità è amica del vino. Se l'ambiente non è umido si può installare un umidificatore, facendo attenzione a non rovinare l'etichetta, la vera carta d'identità del vino. Quinto: l'ambiente deve essere sempre pulito e la cantina non può essere anche un ripostiglio, perché il sughero assorbe gli odori e poi li trasmette al vino. Sesto: le bottiglie vanno tenute orizzontali, di modo che il sughero rimanga sempre umido grazie al contatto con il vino e quindi meno permeabile all'aria. Franco Ziliani