Agopuntura. Scopri i benefici, cosa cura e se fa male



emicrania depressione …

agopuntura cervicale e i suoi punti meridiani (h2)

agopuntura sull’orecchio e i punti meridiani (h2)

Cos’è l’agopuntura e come funziona

la moxibustione, che consiste nel bruciare coni o sigari di artemisia in prossimità del punto;

la elettrostimolazione, che potenzia l’azione di coppie di aghi attraverso particolari tipi di corrente;

la coppettazione, che applica sul punto, con o senza ago inserito, una coppetta al cui interno si è creato il vuoto in modo tale da esercitare una sorta di suzione dell’area da trattare;

il micromassaggio, che tratta i punti con la pressione delle dita invece che con gli aghi;

metodi moderni che ricorrono all’impiego di laser, piccoli magneti, infiltrazione con piccole dosi di sostanze ad azione curativa o come nell’auricoloterapia in cui gli aghi sono inseriti nell’orecchio dove vengono lasciati agire anche per alcuni giorni.

In genere, un buon agopuntore è in grado di capire dopo due o tre sedute se il paziente risponderà alla terapia e spesso questo numero di sedute è sufficiente per iniziare a vedere dei risultati. Un numero troppo elevato di sedute, per di più senza scorgere miglioramenti, deve farvi sospettare che quell’agopuntura sia utile ad altri, ma non a voi. Dopo il periodo iniziale di attacco, con sedute bisettimanali o settimanali, generalmente si tende a distanziare le sedute, che si fanno mensili ed infine trimestrali, salvo ricadute della patologia. Nell’antica Cina il medico veniva pagato finché il paziente rimaneva in uno stato di buona salute, in caso contrario lo trattava gratuitamente, o provvedeva a pagare un medico più bravo di lui.

L’aspetto preventivo è molto importante nella medicina cinese, e le sedute trimestrali ai cambiamenti di stagione, effettuate in base alle indicazioni anche dei soli polsi, in assenza di sintomi, in genere valgono a mantenere il paziente nelle migliori condizioni psico-fisiche. Questi fini aggiustamenti degli equilibri del paziente faranno sì che, di norma, l’agopuntore cambi i punti prescelti, che muteranno, in misura maggiore o minore, da seduta a seduta. Spesso l'agopuntore vi prescriverà dei preparati della farmacologia cinese (che, all'interno della medicina cinese, ha una parte importante almeno quanto l'agopuntura). Lo studio della farmacologia cinese è stato introdotto in Italia da circa dieci anni e, come avviene da sempre in Cina, fa necessariamente parte del bagaglio culturale di un agopuntore.

Fa male?

Benefici: cosa cura

Malattie interne: asma, diabete, colite funzionale, ulcera duodenale, diarrea, stipsi, emorroidi, dispepsia (difficoltà digestive), emorroidi, ipertensione arteriosa lieve.

Malattie dell’apparato genito-urinario: impotenza, infertilità, dismenorrea (mestruazioni dolorose), sindrome premestruale, vaginite.

Malattie muscolo-scheletriche e neurologiche: artrosi, artrite, borsiti, cefalea, nevralgia del trigemino, sciatica, tendiniti, postumi di ictus cerebrale

Malattie dell’orecchio-naso-gola: cali dell’udito, vertigini, acufeni (ronzii), sinusite, faringite cronica

Malattie infettive: bronchite, raffreddore comune, rinite allergica, epatite

Malattie cutanee: acne, eczema, herpes simplex e zoster (fuoco di Sant’Antonio)

Malattie mentali ed emozionali: ansia, stress, depressione, insonnia.

Ansia

L'agopuntura in Italia

In Italia pur non essendo esattamente regolamentata l'attività di agopunturista è un atto medico riconosciuto, ma non un corso universitario. In quanto fondata sulla formulazione di una diagnosi, l’istituzione di una prognosi e l’adozione di una terapia, l’agopuntura in Italia è un atto medico, come riconosciuto dalla Corte di Cassazione fin dal 1982.

Quindi si raccomanda di rivolgersi ad un medico è la persona più indicata per qualsiasi L’insegnamento organico dell’agopuntura non rientra però a tutt’oggi nei programmi del corso di laurea in Medicina e Chirurgia, né forma l’oggetto di corsi di specialità post-laurea. Lo spazio lasciato vacante dall’università è stato però degnamente riempito da istituzioni private, che impartiscono un insegnamento riservato ai medici chirurghi, articolato in quattro anni di corso, con esami di merito annuali, discussione di una tesi finale e pratica clinica obbligatoria. Le principali scuole di agopuntura italiane, (circa 15, attive su tutto il territorio nazionale), aderenti al Comitato Scuole della Fisa si sono autoregolamentate e hanno concordato un programma didattico comune. Il livello di preparazione di chi esce da questi corsi è ottimo, tanto che l’agopuntura italiana è fra le più valide a livello internazionale. Come può però il paziente sapere se il medico al quale si rivolge ha frequentato e superato un corso quadriennale, oppure se ha seguito un seminario di un week-end o, peggio, ha semplicemente letto un libricino acquistato su di una bancarella? Sfortunatamente non può, in quanto la normativa vigente in materia di pubblicità sanitaria impedisce al medico di informare il pubblico circa le conoscenze da lui acquisite al di fuori dell’ambito universitario, tanto che la parola “agopuntura” non può essere citata in alcun modo. Fortunatamente esistono leggi in discussione in Parlamento per ovviare a questo problema e vari Ordini Provinciali dei Medici Chirurghi, ad esempio Roma, Milano, Palermo, L’Aquila stanno elaborando dei Registri degli Agopuntori, consultabili dal pubblico, nei quali saranno iscritti i medici che possano dimostrare un curriculum formativo adeguato.

Costi

Il prezzo è variabile, e non solo in base alla capacità dell’agopuntore. In genere la prima seduta è più costosa. Diciamo che mediamente, in funzione della zona geografica, del fatto che ci si trovi in città o in provincia, la prima seduta oscilla tra i 50 e i 100 euro, le successive tra le 35 e i 60 euro.

Fortunatamente in questi anni, grazie all'impegno di alcune scuole e associazioni di agopuntura e all'apertura di alcuni istituti della medicina pubblica sono stati attivati dei servizi di agopuntura nei quali i cittadini possono sottoporsi a una terapia agopunturistica dietro pagamento del ticket sanitario (dai 9 ai 17 euro, in funzione delle regioni).