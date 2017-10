Come ti riciclo il pannello fotovoltaico

Fino ad oggi il PV Cycle ha raccolto 5.700 tonnellate di pannelli fotovoltaici, circa 1.100 solo in Italia. Il Consorzio, fondato nel 2007, rappresenta la più importante associazione che si occupa di raccogliere, trattare e riciclare i pannelli fotovoltaici arrivati a fine vita. Presente in tutti i Paesi europei dell'Unione a 27, PV Cycle opera grazie a centinaia di punti di raccolta che operano come veri e propri centri di tratttamento dei rifiuti, un po' come accade per altri materiali, come plastica, vetro o carta. Vetro, silicio, ferro e metalli. I pannelli che ormai vedono ridotta di molto la loro capacità di trasformazione dell'energia, che sono stati rotti o danneggiati durante il trasporto, o che sono ancora in garanzia, vengono raccolti gratuitamente dal Consorzio, il quale opera appunto tramite una filiera di raccolta finanziata dagli stessi produttori. Da un singolo pannello è così possibile riciclare fino al 90 per cento dei materiali costituenti, raccogliendo vetro, materiali semiconduttori, ferro e altri metalli non ferrosi. Anche le scatole di derivazione e i cavi vengono recuperati attraverso il riciclaggio. Il vetro derivante da moduli fotovoltaici viene in parte reintrodotto in fibra di vetro o di prodotti per l'isolamento e in parte in prodotti per l'imballaggio. I metalli e le plastiche, invece, possono essere utilizzati per la produzione di nuove materie prime. Alcuni semiconduttori inoltre possono essere usati per la produzione di nuovi moduli fotovoltaici. La raccolta è regolata dalla Direttiva Europea sui Rifiuti elettrici ed elettronici, che obbliga tutti i Paesi membri a recepirla e tradurla in legge entro febbraio 2014. Da quel momento in poi, un po' come accade per il ritiro "uno contro uno" degli elettrodomestici, i produttori o chiunque immetta nel mercato un pannello fotovoltaico, sarà tenuto a garantirne il corretto smaltimento e avviamento al recupero. In questo modo il ciclo si chiude e nulla viene sprecato. E ciò che produceva energia pulita e rinnovabile, torna ad acquistare una sua utilità.