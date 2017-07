Commenti riguardante la situazione delle api

ALLARME DELL'APAT PER LA MORIA DELLE API. NEL 2007 IN ITALIA PERSI 200 MILA ALVERARI Il miele sulla tavola la mattina a colazione rischia di diventare solo un ricordo, come anche altri prodotti del comparto ortofrutticolo italiano. La causa, una moria di api che, solo nel 2007, avrebbe portato a perdere tra il 30 e il 50% di tutto il patrimonio apistico nazionale ed europeo. In Italia, nel 2007, si sono persi 200 mila alveari con un danno economico per la mancata impollinazione stimato in 250 milioni di euro. Inquinamento, cambiamenti climatici e malattie sono tra le cause principali. Sono questi alcuni dei dati emersi nel corso del workshop organizzato dall?Agenzia per la protezione dell'ambiente e i servizi tecnici (Apat) dal titolo "Sindrome dello spopolamento degli alveari in Italia: approccio multidisciplinare alla individuazione delle cause e delle strategie di contenimento" (Agrapress) CON MORIA API A RISCHIO UN TERZO DELLE COLTIVAZIONI, AFFERMA LA COLDIRETTI Con una riduzione variabile dal 30 al 50% del patrimonio apistico nazionale ed europeo è a rischio non solo la produzione di miele ma l?equilibrio naturale globale con effetti sulla salute ma anche sull?alimentazione, che dipende per oltre un terzo da coltivazioni impollinate attraverso il lavoro di insetti, al quale proprio le api concorrono per l?80%?. Lo afferma la Coldiretti commentando i dati dell?Apat. Prodotti come mele, pere, mandorle, agrumi, pesche, kiwi, castagne, ciliegie, albicocche, susine, meloni, cocomeri, pomodori, zucchine, soia, girasole e, colza - spiega la Coldiretti - dipendono completamente o in parte dalle api per la produzione dei frutti. Ma le api sono utili anche per la produzione di carne con l?azione impollinatrice che svolgono nei confronti delle colt ure foraggere da seme come l?erba medica ed il trifoglio, fondamentali per i prati destinati agli animali da allevamento. Anche la grande maggioranza delle colture orticole da seme, come l?aglio, la carota, i cavoli e la cipolla, si può riprodurre - ricorda la coldiretti - grazie alle api. (Agrapress) LA CIA CHIEDE MISURE PER CONTRASTARE FENOMENO MORIA API ?La scomparsa di oltre la metà delle api italiane è un danno gravissimo per la nostra agricoltura e avrà conseguenze pesanti anche sull?ecosistema?. Lo sottolinea la Confederazione italiana agricoltori in merito ai dati diffusi dall?Apat. ?È una situazione -afferma la Cia- allarmante. Basti pensare che le api contribuiscono per oltre l?80% all?impollinazione delle coltivazioni. Non è, quindi, a rischio soltanto la produzione di miele. In pericolo vi sono molte colture e i riflessi negativi anche nel settore zootecnico vista l?importanza che riveste l?impollinazione nei confronti dei pascoli e del foraggio. Effetti preoccupanti -avverte la Cia- potranno esserci anche sull?ambiente, incrinando equilibri naturali ed alimentando il d egrado?. La Cia chiede quindi ?l?immediata adozione di misure in grado di contrastare questo allarmante fenomeno?. Servono provvedimenti mirati a sostegno del settore che conta piu? di 50 mila apicoltori, oltre un milione e 200mila alveari, una produzione che supera le 10 mila tonnellate l?anno?. (Agrapress) LA MORIA DELLE API NON DIPENDE DAGLI AGROFARMACI, SPIEGA AGROFARMA Le cause della moria delle api sono molteplici, come lo stesso comunicato Apat correttamente ricorda, tra le quali rientrano ad esempio la recrudescenza degli attacchi di varroa, alcuni patogeni quali virus e nosema, i cambiamenti climatici, l?inquinamento elettromagnetico. Tra queste concause l?impiego di agrofarmaci è solo un?ipotesi tra le altre?. È quanto sottolinea in un comunicato stampa l?Agrofarma spiegando che ?al momento non esistono evidenze scientifiche che dimostrino un nesso di causa effetto tra l?impiego di agrofarmaci e lo spopolamento degli alveari. Anzi - precisa la nota - ?secondo due importanti studi non esiste alcun legame tra agrofarmaci e moria di api. (Agrapress)