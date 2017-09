Commercio equo: istruzioni per l’uso

Non si contano ormai le edizioni di questa felice formula per avvicinare alla gestione di un punto vendita equosolidale decine di persone desiderose di coniugare valori e impegno professionale. L'appuntamento di novembre, organizzato sempre da TransFair Italia, in collaborazione con le Acli di Milano, si svolgerà alla Casa don Tettamanzi di Levo di Stresa. Si comincia il venerdì mattina con il primo modulo che comprende un'introduzione al commercio equo. La giornata proseguirà con una lezione sulla gestione di un'attività in quest'ambito, con gli oneri ammnistrativi e contabili. Si chiude con un modulo sulla comunicazione e la promozione del punto vendita. La giornata del sabato sarà tutta dedicata alla gestione e alle tecniche di vendita e si concluderà con un'esercitazione pratica. Ai corsisti viene richiesto un contributo a copertura dei costi di accoglienza e alloggio presso la struttura, dei materiali didattici del corso e del costo dei relatori, tutti esperti del settore non profit. Per i soci Acli sono previsti particolari sconti. Le iscrizioni sono aperte fino al 10 ottobre. Per informazioni: Indira Franco - TransFair Italia. Tel 049 8750823; info@transfair.it.