La Compagnia degli anziani, dove la danza non ha età

Sono 19 i ballerini che fanno parte della compagnia di danza del teatro Sadler's Wells di Londra, il cui nome è tutto un programma: Company of elders, la Compagnia degli anziani. Sono tutti over 60, il più senior ha 87 anni ed è nella compagni da quando è stata fondata nel 1989. Si trovano una volta a settimana e anche più spesso in vista di rappresentazioni o tournée. Betsy Field fa parte della compagnia dal 2001, quando una volta in pensione si è trasferita a Londra dal Surrey, una cinquantina di chilometri fuori città. "Ho iniziato a danzare quando avevo cinque anni ma quando ne ho compiuti 15 ho smesso perché mi sono trasferita. In verità ho continuato a danzare da sola, nella mia camera da letto", confessa ridacchiando. "Dopo il matrimonio e i figli, più di 40 anni fa ho ricominciato a ballare e da allora non ho più smesso". Della compagnia non fanno parte ex ballerini in pensione ma semplicemente persone che vogliono danzare ed esibirsi e magari hanno scoperto tardi questa passione e ora devono farla conciliare con il tempo da dedicare ai nipoti. Quel che rende la compagnia speciale è il fatto che sia gestita in modo professionale dal prestigioso teatro Sadler's Wells. Prevedibilmente sul palcoscenico non si eseguono piroette, salti o acrobazie, ma la sensazione che si prova nell'osservare gli spettacoli è di pura gioia e divertimento. Come bambini, i ballerini sul palco interagiscono tra loro, scherzano, si muovono in coreografie ben organizzate. L'essere anziani non viene vissuto come una condizione limitante o inevitabile; la propria identità non è legata a questo. Si rimane se stessi, nel tempo si cresce, ci si evolve in uno sviluppo naturale, omogeneo e continuo.

Foto di copertina: Company of elders © Jane Hobson/Sadler's Wells