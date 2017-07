Puglia Sounds Compilation – The Music System

Lui è uno degli artisti contenuti nel cd Puglia Sounds - The Music System, in omaggio con il numero di novembre di XL. Gli altri sono Sud Sound System, Après La classe, Nidi D'Arac, e numrose altre band che hanno saputo valorizzare la cultura musicale tradizionale pugliese attraverso interessanti contaminazioni elettroniche. Uno slancio verso la modernità, partendo dalla "tradizione analogica". Ma non è tutto: oltre alle realtà fortemente legate alla cultura musicale locale, Puglia Sounds ospita anche il jazz. Ne sono un esempio il successo internazionale "Kind of Sunshine" di Nicola Conte, le suggestioni gainsbourghiane de Il Genio e l'elettronica di Populous. Un bel modo di valorizzare la creatività raccogliendo esperienze musicali diverse. Ecco la tracklist di Puglia Sounds - The Music System: Negramaro - La finestra Caparezza - Vieni a ballare in Puglia Sud Sound System - Le radici ca' tieni Après la classe - Mammalitaliani Folkabbestia - Styla lollo manna Officina Zoè - Don Pizzica Nidi D'Arac - Sta musica Mascamirimì - Tribal sound tarantolato Radiodervish - L'esigenza La Fame di Camilla - Storia di una favola Erica Mou - Oltre Il Genio - Pop Porno Nicola Conte - Kind of Sunshine Vegetable G - Arcade Lovers Populous - Breathes the Best