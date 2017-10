Complexity

Uno di questi è Edgar Morin, filosofo e sociologo francese che ha dedicato gran parte della sua opera ai problemi di una riforma interdipendente di pensiero, conoscenza e insegnamento, diventata essenziale per illuminare e concepire il caos degli eventi, le loro interazioni e le loro retroazioni e dunque per "Educare all'era planetaria", che definisce in questo modo:

"L'era planetaria comincia con la scoperta dell'America e si è sviluppata attraverso la colonizzazione di tutti i continenti e l'occidentalizzazione del mondo. Dopo le varie decolonizzazioni del '900, e dopo l'implosione dell'Unione Sovietica, nel 1990 è cominciata la globalizzazione, che ha insediato un unico mercato mondiale sotto la legge del liberalismo economico e, nello stesso tempo, ha generato una rete di comunicazioni estremamente ramificata".

crisi.