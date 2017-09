Perché siamo pazzi d’amore per il comportamento del cane, secondo la scienza

Come agita la coda per mostrare contentezza, come abbassa le orecchie o drizza il pelo per evidenziare stati d'animo e sentimenti, come ci osserva ed esprime con lo sguardo un mondo di affetti. Tutti noi che viviamo con un cane conosciamo questi atteggiamenti, ma ora la scienza sta studiando anche modalità ed espressioni, spiegandone basi e funzioni. Iniziamo cercando di scoprire cosa lega il cane e l'uomo.

Cosa unisce essere umano e cane dal punto di vista affettivo

Quando il cane si annoia

I segnali calmanti nel cane e i loro effetti