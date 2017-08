Comportamento adeguato al mantenimento dello stato di salute

Quali sono i comportamenti adeguati per il mantenimento dello stato di salute? Flemma: energia fredda e pesante, la stagione fredda e umida aumenta ancora le sue caratteristiche. Le costituzioni di Flemma dovrebbero evitare gli ambienti umidi, freddi e coprirsi soprattutto la zona lombare (reni) e lo stomaco durante la digestione. Per la Flemma è bene esporsi al sole. La Flemma ha un metabolismo lento, una circolazione linfatica difficoltosa e quindi sarà consigliato il movimento. Per la Flemma è dannoso dormire dopo il pasto. Bile: umore caldo, soffre la stagione calda e secca, il movimento violento, le situazioni stressanti dove si arrabbia. Vento: non sopporta le stagioni ventose e fredde. L'umore Vento ha bisogno di riposo, di un ambiente calmo e tranquillo con poche preoccupazioni, di un'alimentazione che dà calore e energia, un'alimentazione pesante come il burro ad esempio. L'umore Vento è in relazione molto stretta con il sistema nervoso e la mente e si dice che essendo il principio del movimento, il Vento circola in tutto il corpo dall'alto verso il basso e vice versa e dall'interno verso l'esterno. Il Vento (un 'emozione) può soffiare con facilità sul fuoco della Bile ed alterare questo umore. L'umore Vento può anche "soffiare sull'umore Flemma, ma in questo caso lo squilibrio prenderà più tempo per emergere perché la Flemma è pesante e lenta. Partendo dalla nostra costituzione saremo in grado di nutrirci e comportarci in modo adeguato per mantenere il nostro stato di salute. Scopri con questo test: A quale costituzione appartieni? Rispondendo alle domande che seguono, raggiungeremo un certo punteggio che ci indicherà orientativamente la nostra costituzione. Pasang Yonten Arya