Comprendere le emozioni

Un bambino piccolo è totale e spontaneo nelle sue manifestazioni emotive. Poi, crescendo, impara a distaccarsi dalle emozioni, a considerarne alcune "buone" ed altre "cattive", a spostare l'energia dal corpo alla mente; si impara a reprimere e a soffocare in nome di efficienza e razionalità. Il fatto è che un'emozione repressa non smette per questo di esistere. Al contrario, si trasferisce ad un livello inconscio dal quale continua ad agire, prendendo sempre più potere sulla nostra vita e sul nostro comportamento, trasformandosi in malattia o in tensione cronica, limitando il nostro agire e la nostra vitalità. Per questo si dice che "quello che trattieni ti trattiene". Se trattieni rabbia dentro di te, incomincerai ad evitare situazioni o persone che ti possano ri-stimolare il sentimento; bloccherai questa energia a livello fisico, creando tensione, ad esempio alla mascella o alle spalle; somatizzerai l'emozione nel corpo procurandoti gastrite, ulcera, costipazione... In breve, ti ritroverai ben presto limitato in una prigione che tu stesso hai creato. Se provi difficoltà nel riconoscere o esprimere una particolare emozione, la qualità della tua vita ne risente. Una buona parte della tua energia vitale verrà impiegata nella repressione e nel controllo. Il tuo spazio vitale sarà limitato, perché sarai costretto a fuggire da alcune realtà, incapace di accettarle. La tua persona non sarà un'unità integrata, bensì scissa, in conflitto. Nella mia esperienza, essere padroni di un'emozione significa che: 1. So riconoscere l'emozione che provo (dare un nome all'emozione) 2. Sono capace di esprimere l'emozione che provo (dare voce all'emozione) 3. Sono in grado di scegliere consapevolmente se esprimere l'emozione nel momento presente o fare qualcosa dopo (in quest'ultimo caso so cosa fare dopo). Ogni emozione contiene in sé un grosso potenziale energetico che possiamo imparare ad utilizzare positivamente. L'accettazione è il primo passo verso la trasformazione creativa di quegli aspetti di noi che non ci piacciono o consideriamo negativi. E l'accettazione non può prescindere dal sentire e dall'esprimere. Dakshina Orsi