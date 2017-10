Con un’auto a bassa CO2 risparmi 1.000 euro

Dieci anni fa era una rarità riuscire a scorgere, tra le scrittine in piccolo della pubblicità, le indicazioni sulle emissioni di CO2 accanto a quelle dei consumi (anche se i due dati spesso sono correlati). E dieci anni fa, trovare un'auto con emissioni inferiori a 150 gr CO2/km era difficile. Oggi le normative ambientali sia in Europa che in Usa si sono fatte molto, molto più stringenti, e nei prossimi anni saranno ancora più severe. I costruttori automobilistici si sono adeguati, tra molti mugugni, con notevole rapidità. Meno inquini, meno spendi. Mille euro all'anno Un recente studio di Transport & Environment mostra esattamente di quanto diminuisce la spesa per il carburante quando si ha un'auto a bassa CO2. Nel caso di un veicolo con emissioni di 60 grammi di CO2 per km, si parla di almeno mille euro l'anno, cifra che diventa di 765 euro quando le emissioni sono di 80 grammi per km, per arrivare a 535 euro con 95 grammi per km. In Europa si prevede di passare a una media di emissioni di 95 grammi di CO2 per km entro il 2020, cosa che quindi andrà a vantaggio non solo dell'ambiente, dell'aria di città e della salute dei cittadini, ma pure del loro portafogli. E anche dell'occupazione, con la creazione di oltre 100mila nuovi posti di lavoro. E un target più ambizioso comporterebbe benefici ancora maggiori. I primi a trarne un vantaggio diretto saranno i consumatori, che potranno ammortizzare in pochi anni i maggiori costi per l'acquisto di un'auto più efficiente nei consumi, proprio grazie al risparmio sulla spesa alla pompa di benzina. Si va da 2 anni e 4 mesi per il limite di emissione dei 95 grammi per km, ai 2 anni e 10 mesi per 80 grammi per km e 3 anni e mezzo per i 60 grammi per km. ''Vogliamo un obiettivo per il 2020 di 80 grammi di CO2 per km e di 60 grammi di CO2 per km al 2025'' afferma Greg Archer di Transport & Environment, secondo cui questa scelta ''portera' tecnologie avanzate sul mercato e assicurera' all'Europa di mantenere la sua leadership'' nel settore 'low carbon'. Le dieci auto meno inquinanti in commercio nel 2012 Ata Svizzera compila ogni anno una classifica delle automobili meno inquinanti in commercio. Che a questo punto si possono anche considerare quelle più convenienti. Sia la classifica assoluta, che quella divisa segmento per segmento (dalle utilitarie alle grandi berline, fino ai furgoni), si trova online nella guida in pdf Eco-Mobiliste 2012. La vincitrice assoluta di quest'anno è la berlinetta Lexus CT200h. Studiando la top ten, si nota che la classifica è dominata da auto a trazioni alternative, ibride, bi-fuel, metano a gas naturale.