Con Ligabue, la natura conquista l’Arena!

Anche gli imminenti concerti all'Arena di Verona di Luciano Ligabue saranno all'insegna del verde: dopo gli scorsi Ellesette, Tour estivo e Sette notti all'Arena, Ligabue conferma l'impegno a favore dell'ambiente rinnovando l'adesione al progetto Impatto Zero® di LifeGate. Un gesto grande e concreto per "dare ossigeno al pianeta", riducendo e compensando le emissioni di anidride carbonica generate dall'evento. Grazie al Liga e al progetto di LifeGate, la CO 2 prodotta dalle serate veronesi sarà riassorbita con la creazione e tutela di una foresta in crescita in Costa Rica. Impatto Zero® è il primo progetto italiano, promosso da LifeGate, che concretizza gli intenti del Protocollo di Kyoto: riduce le emissioni di anidride carbonica e le compensa contribuendo alla creazione e alla tutela di foreste in crescita in Italia e nel mondo. Tutto questo è possibile mediante la quantificazione dell'impatto ambientale di attività, aziende, prodotti e persone. Calcolando le emissioni di anidride carbonica e gas a effetto serra, queste ultime vengono compensate con la riforestazione e la tutela di aree boschive in Italia e nel mondo. L'analisi d'impatto ambientale commissionata da Ligabue considera gli aspetti organizzativi delle serate, i materiali impiegati, l'energia elettrica utilizzata, la mobilità dello staff e del pubblico, oltre al materiale promozionale e di comunicazione. Per ridurre le emissioni di anidride carbonica, LifeGate e Ligachannel promuovono l'utilizzo dei mezzi pubblici per raggiungere l'Arena e incentivano il car-pooling, cioè la condivisione del viaggio con amici animati dalla stessa passione musicale e dal rispetto per l'ambiente. E non è tutto. Se stai per raggiungere il concerto, oltre al biglietto, ricorda di metterti in tasca il tuo vecchio cellulare: grazie al progetto Vodafone MyFuture potrai smaltirlo negli apposti box di raccolta per farlo riciclare. Contribuirai così all'installazione di tetti fotovoltaici nelle scuole. Ligabue, Impatto Zero® e Vodafone MyFuture ti aspettano dal 19 settembre al 4 ottobre a Verona. Non mancare!