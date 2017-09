Con pane e marmellata!

Questo mese il commercio equo riflette sulla condizione femminile, in particolare in quei paesi dove le donne sono spesso soggette alle discriminazioni più dure. Il commercio equo non è nuovo a questo genere di impegno: le donne che lavorano in questo circuito riescono, attraverso la vendita dei loro prodotti, a ottenere un?autonomia finanziaria altrimenti negata e ad affermare così la loro capacità e il loro talento a vantaggio di tutta la comunità. La partnership tra Altromercato e l?associazione Meru Herbs è un bellissimo esempio di questo impegno. Meru Herbs raggruppa 470 piccoli coltivatori, in particolare donne, della regione semiarida di Meru in Kenya, che producono e confezionano camomilla, carcadè e diverse confetture extra: papaia e passion fruit, mango, lo stesso carcadè e una crema di frutta esotica. Lo sviluppo del progetto di Meru Herbs contribuisce ad ampliare le possibilità di impiego e di azione delle donne keniote, e il surplus di prezzo garantito dalla vendita degli infusi e delle confetture nel circuito del fair trade, oltre a sostenere l?economia locale, finanzia parte dei costi di gestione di un impianto irriguo, creato grazie a un progetto di recupero delle risorse idriche della zona, che ha dato accesso all?acqua sia per uso domestico che per l?irrigazione ad oltre 4000 persone. Per questo, un piccolo gesto quotidiano, come spalmare alla mattina una confettura di frutta esotica equa e solidale, contribuisce a promuovere ogni giorno la dignità femminile. Non solo l?8 marzo. Elena Gatti