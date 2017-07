“Con-tatto”: dalla conoscenza all’amore

Penalizzato, soprattutto nell'Occidente cristiano, da troppi retaggi religiosi che, a fini di controllo delle masse e di tanta "pericolosa" conoscenza popolare, hanno identificato corpo e peccato, il senso del tatto costituisce un enorme strumento di conoscenza. Nel corpo umano, attraverso lo sviluppo di miliardi di connessioni neocorticali che nei secoli dell'evoluzione hanno portato l'uomo ad orientarsi nello spazio e ad agire in esso con consapevolezza attiva, è il senso più potente cui è riservato, in ambito cerebrale, uno spazio assolutamente maggioritario rispetto agli altri quattro. Quale altro essere sulla terra ha sviluppato ai polpastrelli delle dita la sensibilità che la nostra specie possiede? Ben sa rispondere a questa domanda chi purtroppo è stato privato nella vita di altre percezioni sensoriali; subito dopo la vista, il senso del tatto viene come strumento di conoscenza del mondo esterno, come dimostra qualunque bancarella del mercato su cui faccia bella mostra la merce migliore: l'istinto di "toccare" segue immediatamente all'attrazione visiva che fornisce l'impatto più veloce anche a distanza. Il tatto fornisce informazioni più profonde, che la vista non può cogliere e si pone non a caso come sofisticato strumento di percezione dell'invisibile. Insieme, opportunamente sviluppati, costituiscono non solo i più grandi strumenti di conoscenza, ma anche di "potere". Scienza e tecnologia ne stanno amplificando unicamente gli aspetti per così dire "minori". Quando un tempo (e oggi ancora in molte culture) a tale strumento non era negato il suo potere, solo toccando una persona si poteva dire se era nervosa, egoista, magari matta o semplicemente insicura. Allo stesso modo, chi percepiva il tocco dell'altro tanto poteva inferire di esso: qual era l'intenzione profonda con la quale si avvicinava, cosa anche senza parole volesse dire, quanto - e come - sapeva amare. Forse proprio quest'antica quanto misteriosa conoscenza, così direttamente collegata ai meno conosciuti "sensi interni", all'irrazionale che conosce, ha fatto in passato tanta paura a chi andava istituzionalizzando altri tipi di apprendimento e, attraverso questi, altre forme, ben più temute, di controllo. Loredana Filippi