Confusione al cioccolato

Dolce e amaro, innocente e sensuale: gli estremi si fondono quando, gustandolo, il cioccolato libera un insieme di sapori e sensazioni gradevoli. Eppoi ha poteri afrodisiaci e le persone innamorate - confermano i nutrizionisti - provano spesso una gran fame di bon bon, cioccolatini e praline. Il segreto è legato al contenuto di feniletilamina, che ha un ruolo euforizzante simile a quello delle anfetamine. Non c'è da stupirsi quindi se eros e cioccolato vanno a braccetto e forse è per questo che i grandi amatori della storia come Giacomo Casanova, Madame Dubarry e Cagliostro, ne facevano largo uso. Tutto bene, dunque? Macché! Sul fronte del dolce prodotto le note stonate arrivano dalla nuova legge comunitaria, la n. 39/2002, pubblicata sul supplemento ordinario n. 542/L della Gazzetta Ufficiale del 26 marzo 2002, che delega il Governo italiano a emanare, entro il 2003, un decreto legislativo per acquisire le norme sull'etichettatura dei prodotti alimentari. Incluso il cioccolato. Vediamo i nuovi scenari. I produttori avranno la possibilità di inserire nel cioccolato sino al 5% di grassi vegetali: i temibili grassi tropicali (con l'unica eccezione dell'olio di cocco), sui quali pendono numerosi capi di imputazione contro la salute, che sono impiegati per allungarne la conservazione e renderlo più lucido. In etichetta, però, sarà obbligatoria la dicitura "contiene altri grassi vegetali, oltre il burro di cacao". Il caro e buono burro di cacao subisce, a torto, un vistoso declassamento: per la legislazione italiana era l'unico grasso che si poteva aggiungere al cioccolato. Il consumatore potrà comunque riconoscere quello buono, senza grassi vegetali, se compare la dicitura "cioccolato puro". Per addolcire la pillola hanno aggiunto l'obbligatorietà di citare in etichetta la data di scadenza e l'elenco degli ingredienti. Altri parametri ci possono comunque aiutare nella scelta. Le tavolette debbono avere un aspetto impeccabile dal punto di vista estetico: colore uniforme, intensa tonalità di mogano o rosso. E se compare il nero? I chicchi di cacao sono stati troppo tostati. Non debbono presentare crepe, bolle, striature, patine di zucchero. Debbono presentare consistenza setosa e non appiccicosa e iniziare a sciogliersi quando entrano a contatto con il calore delle dita. Debbono emanare un buon aroma e un profumo penetrante. Se non emanano odori e sanno di bruciato o medicina non sono buone. Se in bocca non si sciolgono dolcemente come il burro ma sono granulose e appiccicose ci sono, quasi certamente, grassi vegetali. Massimo Ilari