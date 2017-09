Congresso Mondiale Ifoam dell’agricoltura biologica

Agricoltura biologica e cambiamento climatico, salvaguardia della biodiversità e ruolo della donna nella cultura delle coltivazioni naturali. Sono questi i temi con cui mercoledì 18 giugno si apre a Modena il 16° Congresso mondiale dell?agricoltura biologica, organizzato da Ifoam,la Federazione internazionale che riunisce i movimenti per l?agricoltura biologica di 108 Paesi, insieme a Provincia di Modena e Aiab Emilia Romagna (Associazione italiana per l?agricoltura biologica), con il sostegno del ministero delle Politiche agricole, del ministero dell?Ambiente e della Regione Emilia Romagna. Tra i protagonisti della prima giornata personalità di fama internazionale come la scienziata ecologista Vandana Shiva, l?attivista indiana Asha Kachru e il professore di agroecologia Miguel Altieri. Il workshop su agricoltura biologica e cambiamento climatico, organizzato dalla Fao e coordinato dall?alto funzionario Nadia Scialabba, si terrà all?auditorium della Fondazione Marco Biagi (viale Storchi 2) dalle ore 11,15 alle 18. Strutturato in tre sessioni, dedicate all?adattamento e alla mitigazione del cambiamento ambientale, all?uso dell?energia e alle bioenergie e al ruolo del carbonio nelle certificazioni biologiche, l?appuntamento si aprirà con una relazione del vicepresidente della Fao Alexander Mueller sulle conclusioni del vertice Fao svolto a Roma dal 3 al 5 maggio. Tra i relatori anche Vandana Shiva, che in qualità di presidente dell?International Commission on the Future of Food and Agriculture presenterà il ?Manifesto on Climate Change and the Future of Food Security? (Manifesto sul futuro del cibo nell?era del cambiamento climatico). Il convegno sulle donne e l?agricoltura biologica sarà coordinato da Cristina Grandi, membro del Consiglio direttivo federale Aiab. L?appuntamento è in programma dalle ore 11,15 alle 18 alla sala Panini della Camera di Commercio di Modena (via Ganaceto 134). Temi chiave della giornata saranno le possibilità di miglioramento delle condizioni di vita delle donne offerte dall?agricoltura biologica e il ruolo delle donne nella difesa dell?ambiente e nel consumo di prodotti naturali. Tra le relatrici anche la direttrice dell?Istituto per lo sviluppo sostenibile in Etiopia Sue Edwards, l?ostetrica e scrittrice indonesiana Robin Lim e Asha Kachru, presidente dell?ong Straniata. Il convegno sarà preceduto da una celebrazione della femminilità a opera di Kachru e da una dichiarazione delle coltivatrici biologiche di Modena, in programma al parco Novi Sad alle ore 9. La relazione tra l?agricoltura biologica e la salvaguardia di natura e biodiversità è al centro di un convegno che si terrà alla Sala Leoneli della Camera di Commercio di Modena dalle ore 11.15 alle 19.30. La giornata di studio, coordinata dal professore dell?Università di Scienze Gastronomiche di Milano Ettore Tibaldi, avrà tra i relatori la professoressa dell?Università della California Louise E. Jackson e il professore di Agroecologia all?Università di Berkeley Miguel Altieri. Nella stessa giornata di mercoledì 18 si apriranno i lavori della seconda conferenza scientifica organizzata dalla Società internazionale per la Ricerca in agricoltura biologica (Isofar). ?Cultivating the future based on science?, una tre giorni di incontri scientifici con circa 200 interventi, è strutturata su cinque sessioni che si svolgeranno in parallelo. I focus specialistici, in programma a partire dalle ore 11,15, vanno dagli studi sui consumatori del biologico agli effetti della gestione delle colture sulle erbe infestanti, i parassiti e le malattie. Info: www.modenabio2008.org