Consapevolezza Attraverso il Movimento: esercizio 1

esercizio 1 Sedetevi sul bordo anteriore della vostra sedia con i piedi separati e posti diritti sotto le ginocchia e spostate lo sguardo verso il soffitto per vedere fino a dove arrivate con facilià: - cominciate a inclinare il vostro bacino indietro, contraendo un po' l'addome in modo che la bassa schiena vada verso lo schienale e ritornate nella posizione neutra, qualche volta dolcemente; - andate nell'altra direzione spingendo l'ombelico in avanti e permettendo al bacino di inclinarsi, per qualche volta; - unite le due direzioni, inclinando il bacino avanti e indietro e notate quello che avviene alla testa. Rimane ferma al centro, oppure segue l'indicazione del bacino? - Continuate a inclinare il bacino indietro espirando, e in avanti mentre inspirate, provate con gli occhi chiusi in modo che lo sguardo fisso alla schermo non interferisca sul movimento, limitandolo. Fatelo qualche volta rendendolo facile e leggero.

- Notate che quando portate il bacino indietro ed espirate, la testa si piega in avanti e, quando il bacino ruota in avanti mentre inspirate, si allunga verso l'alto. Continuate riducendo il movimento, fermatevi e sollevate la testa per guardare verso il soffitto: lo sguardo va più in là? Sentite una piacevole estensione nella colonna?