Consapevolezza nello sci

Una serie pratica e preparatoria allo sci. Lo sportivo deve riuscire a creare l'immagine mentale del gesto, deve vedersi mentre affronta curve e pendenze per poter migliorare a livello del sistema nervoso, l'idea di sè. Questo serve ad aumentare la consapevolezza dell'uso del proprio corpo e la conoscenza di com' è fatto. Seduti. Seguite con le mani la forma del ginocchio, cercando di percepirne dimensione e profondità. Sentite i punti in cui le ossa ( femore e tibia) si congiungono: tra loro si trovano i menischi, mediale e laterale. Sentite la rotula nel centro e, procedendo verso il basso arrivate alla protuberanza ossea della parte anteriore della tibia: questo è il punto d'inserzione del legamento patellare che collega il muscolo quadricipite femorale alla gamba. Ai due lati del ginocchio, toccate il femore con i pollici e la tibia con le altre dita: qui si trovano i legamenti collaterali laterali. In piedi. Mettetevi davanti ad una sedia e, lentamente, cominciate a sedervi. Concentrate l'azione sulle ginocchia. Mentre abbassate il bacino, immaginate le sfere dei condili del femore che ruotano all'interno della cavità della tibia, che rimane più o meno immobile. Ritornate sella stazione eretta e ripetete lentamente evitando di spingere le ginocchia in avanti. Il ginocchio trasferisce il peso del corpo dal tronco al suolo. Una corretta postura consente di mantenere la forza della linea evolutiva. Fare esperienza della propria anatomia c'insegna un uso più integrato ed economico di tutta la struttura. Maria Luisa Tettamanzi