Consiglio di agosto: protezione capelli

La protezione dei capelli quando fa particolarmente caldo e il sole picchia deve diventare una delle preoccupazioni di primaria importanza. Un buon sistema è quello di indossare dei comodi cappelli traforati affinché l'aria possa circolare agevolmente facendo respirare il cuoio capelluto: sono ottimi quelli di paglia, di cotone o realizzati con tessuti naturali. I capelli hanno bisogno di cure specifiche e, quando sono particolarmente sfibrati e aridi, è il caso di correre ai ripari. Una volta lavati i capelli, dopo aver massaggiato la cute con i polpastrelli, bisogna applicare un impacco: si pestano delle mandorle fino ad ottenere una pasta densa ed omogenea, si aggiunge un tuorlo d'uovo, si mescola e si applica il tutto. Per ottenere il massimo beneficio da questa ricetta, è utile avvolgere la testa con un velo di carta stagnola e lasciar agire il composto per una mezz'ora. Poi si sciacqua con abbondante acqua tiepida. Impara a massaggiare il cuoio capelluto con i polpastrelli ogni volta che fai lo shampoo: è un metodo infallibile per irrobustire la chioma. Se la secchezza, disidratazione e fragilità continuano a "resistere" provate a massaggiare il cuoio capelluto con olio di mandorla o di jojoba e lasciate agire sui capelli per 10 minuti e lavate. Non dimenticate di spazzolare i capelli con regolarità per stimolare la circolazione sanguigna e distribuire uniformemente le sostanze grasse naturalmente secrete. Anche a tavola è possibile dare una mano ai capelli: il miglio è il cereale più ricco di principi attivi utili per la bellezza e la forza dei capelli perché contiene molta vitamina A e vitamine del gruppo B, sali minerali tra cui il silicio, amminoacidi solforati indispensabili per la produzione di cheratina, la proteina dei capelli.

Sonia Tarantola