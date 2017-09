Consiglio di dicembre: riflessanti per capelli

I risciacqui naturali con succo di piante coloranti hanno un vantaggio: sono riflessanti eccellenti e chiunque può determinare da solo l'intensità del colore e del tonico fissante. Se volete che il risciacquo colorante abbia un effetto più intenso, usate una maggiore quantità di erbe coloranti. Se non desiderate l'effetto fissante, eliminate la sostanza fissante e fate solo un bel risciacquo con l'infuso colorante. Tenete presente che questi risciacqui coloranti alle erbe sono cure meravigliose per i capelli aridi e opachi; se si lasciano in posa a lungo, hanno il vantaggio di compiere sul capello una specie di rigenerazione conferendogli vitalità e corposità. Ricordate che oltre alle erbe coloranti in natura ci sono anche tante altre erbe officinali per il trattamento dei capelli, che non servono per dare colore, ma che si possono usare come ottimi rimedi quando si presentano problemi della capigliatura o del cuoio capelluto. Bagno fissante alle radici di rabarbaro per capelli biondi Fate bollire lentamente una manciata di radici di rabarbaro sminuzzate nell'acqua per 10 minuti. Colare il liquido e sciogliervi il miele. Sui capelli sbiaditi e spenti questo bagno ottiene una splendida lucentezza. Si consiglia di utilizzare un vecchio asciugamano sulle spalle quando si adopera il tonico, le radici di rabarbaro lasciano macchie indelebili sui tessuti. Bagno fissante al legno di sandalo rosso per capelli rossi, castani o neri Versare due manciate di legno di sandalo rosso in acqua insieme ad una spruzzata di aceto di frutta e portare all'ebollizione per 15 minuti. Filtrare il liquido e risciacquate i capelli. Bagno fissante al mallo di noce per capelli scuri I malli di noce (si possono acquistare sminuzzati in erboristeria), danno una colorazione intensa quindi la quantità di mallo da adoperare dipende dal colore naturale del capello e dall'intensità della colorazione che volete ottenere. Si può partire con una mancita di malli da far bollire in acqua per mezz'ora, colate il liquido e scioglietevi il miele. Mettete sulle spalle un vecchio asciugamano, perchè gli estratti di mallo di noce tinge non solo i capelli, ma anche la stoffa. Applicato regolarmente, questo risciacquo colorante sarà utile anche per coprire i capelli grigi.

Sonia Tarantola