Consiglio di febbraio: l’arte del bagno

Per il mese di febbraio si consigliano, bagni: bagni astringenti e decongestionanti, bagni tonici, emollienti e purificanti sono solo alcune tipologie di bagni di bellezza indicati per le diverse esigenze della persona. Per stimolare le terminazioni nervose senza irritare la cute e permettere alle sostanze attive di penetrare nell'organismo è necessario fornirsi di una spazzola morbida, un guanto di crine e una buona spugna. Le piante sono fondamentali per una buona riuscita del bagno: sacchetti di tessuto, una pentola nel quale far bollire le piante e un colino per filtrarle. Bagno astringente e decongestionante Indicato per persone dai capillari fragili. Ingredienti: 100 grammi di Bardana, Achillea, Hamamelis in polvere. Porre nel sacchetto le erbe sotto il rubinetto dell'acqua bollente che scorre per riempire la vasca. Con il calore si sprigionano le sostanze contenute nelle erbe rilasciando proprietà curative. Si consiglia per una maggiore resa di usare il sacchetto delle erbe come spugna, strofinandolo sulla pelle. Bagno tonico Indicato per persone stanche e debilitate. Ingredienti: 100 grammi di fieno greco e mezzo bicchiere di miele Sciogliere il fieno e il miele nell'acqua calda della vasca ad una temperatura di circa 38°C. Un quarto d'ora è sufficiente per riceverne il giusto beneficio. Bagno emolliente Indicato per le pelli delicate, in particolare per i bambini è distensivo e calmante delle irritazioni cutanee. Ingredienti: 500 grammi circa di amido di cereali Sciogliere l'amido nella vasca a temperatura di circa 35°. Bagno purificante Indicato per purificare la pelle Ingredienti: 100 grammi di fieno greco Bollire a fuoco lento, per dieci minuti il fieno greco e dopo averlo filtrato versarlo nella vasca del bagno. 10-15 minuti è il tempo minimo per l'immersione.