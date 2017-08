Consiglio di maggio: in punta di piedi

Ritagliatevi un'ora alla settimana per occuparvi dei vostri piedi. Concedersi un pediluvio a volte può essere rilassante e stimolante quanto un bagno completo. Circondatevi di tutto il necessario in modo tale da non dovervi alzare in continuazione, bagnando tutta la casa. Siete pronti per seguire i seguenti passaggi? Mettete nella vaschetta dove poi bagnerete i piedi acqua calda o fredda oppure un tè di erbe a vostra scelta fino a coprire le caviglie, per 5-10 minuti. Dopo aver asciugato i piedi e le gambe dolcemente, applicate sui piedi e sulla parte bassa delle gambe una miscela composta da un cucchiaino di sale e da uno di olio extravergine di oliva, più 5 gocce di olio essenziale di menta piperita. Massaggiate con movimenti circolari concentrandovi sui talloni, sulle caviglie e sulle zone particolarmente ruvide. Questo massaggio asporterà ogni residuo di pelle ruvida e regalerà un benessere e un profumo meravigliosi. La cura delle unghie Tagliate le unghie diritte, piuttosto che arrotondate agli angoli, in modo tale che il taglio superiore dell'unghia sia quasi pareggiato con la punta del dito. Limate le unghie per lisciare ogni punto frastagliato. Piedi più lisci e più belli Applicare la sera, prima di andare a letto, olio di mandorle dolci o il burro di karitè e massaggiate a fondo per 2 o 3 minuti un piede per volta. Esercizi per la distensione Potete usare un mattarello in legno o anche una palla da golf. Fate rotolare sull'attrezzo prescelto l'intera lunghezza dei vostri piedi, avanti e indietro dedicando a ogni piede dai 5 ai 10 minuti. Questo esercizio allevia il senso di affaticamento e i crampi, ed è indicato soprattutto alle persone che soffrono di dolori al tallone. Aromaterapia Ecco gli oli essenziali più indicati (si trovano in erboristeria). Olio di salvia e di salvia scarea: contro la sudorazione eccessiva. Olio di rosmarino: contro i piedi freddi, stanchi e contro la cattiva circolazione delle estremità. Olio di cipresso: contro la sudorazione, i piedi pesanti e la ritenzione dei liquidi. Olio di timo: contro le micosi. Olio di legno di sandalo: contro la ritenzione idrica e contro la sudorazione eccessiva. Olio di limone: contro i piedi stanchi e pesanti Mettere in una bacinella piena d'acqua 6-10 gocce di oli essenziali a vostra scelta. Sonia Tarantola