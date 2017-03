Ippocastano: per contorno occhi

La nuova stagione costringe il nostro metabolismo a successivi cambiamenti, i quali se da un lato sono indispensabili per adattare il corpo alle modifiche climatiche, dall'altro possono avere delle ripercussioni sul rapporto sonno/veglia. La vita all'aperto può provocare, inoltre, iniziali irritazioni, dovute a smog, pulviscolo o pollini. La pelle che costituisce il contorno occhi partecipa attivamente alle migliaia di movimenti oculari ed è particolarmente sottile ed elastica, ma contemporaneamente delicata e sensibile. Di conseguenza può succedere di ritrovarsi con gli occhi gonfi, occhiaie, aloni scuri, arrossamenti e pruriti. Anche se il gesto viene spontaneo, dobbiamo evitare di sfregarla con le mani, ma intervenire piuttosto per alleviarla con impacchi e prodotti cosmetici di consistenza morbida e leggera. Fra i molti ingredienti che la natura mette a disposizione, hamamelis ed eufrasia possono servire perfettamente ad alleviare le irritazioni. Con distillati puri o infusi, fatti sempre con acqua distillata, si possono creare utili tamponi, che una volta imbevuti potremo applicare sotto forma di impacchi o dischetti di ovatta per 10 minuti alla sera e al mattino appena dopo il risveglio. L'ippocastano rinforza le pareti dei sottilissimi capillari, prevenendo la fuoruscita di liquidi e i conseguenti gonfiori oculari. Molto attivo contro questi ultimi è l'estratto di mirtillo, grazie agli antociani, molecole che danno il caratteristico colore al frutto e l'acido beta glicirretico contenuto nell'estratto di liquirizia. Oltre alla loro principale azione, lenitiva e vasoprotettrice, hanno anche una buona attività schiarente. Possono perciò attenuare eventuali aloni e macchie con ottimi risultati. Licia Borgognone