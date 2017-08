Consiglio di marzo: la bellezza del dopobagno

Bellezza nel dopobagnoo: come vivere un momento "magico", di relax del dopo bagno, da dedicare alla cura della propria persona utilizzando semplici ricette. Body Smooth 2 tazze di talco, 1/2 cucchiaino di lanolina, 1/2 cucchiaino di germe di grano, 1 cucchiaino di alcool al 70%, 1/2 cucchiaino di olio profumato. Sciogliere a bagnomaria la lanolina, l'olio di germi di grano e l'alcool fino ad otterrete una miscela chiara, mettete da parte e lasciate raffreddare. Aggiungete ora l'olio profumato. Versate poi le due tazze di talco in polvere nel frullatore elettrico, chiudete e frullate brevemente, prima a velocità ridotta, poi a velocità media. Mentre la polvere frulla, versate a gocce la miscela oleosa ormai raffreddata. Questa polvere cremosa e grassa, squisitamente profumata, è l'ideale per la cura del corpo. Distribuita sulla pelle è un ottimo coadiuvante del massaggio. Sprigiona un profumo stimolante e assorbe il sudore. Un uso regolare assicura una pelle morbida e setosa. Cipria per il corpo ai fiori di pesco 30 g di talco, 10 g di Bolus Alba (polvere di argilla bianca lievemente macinata), 5 g di ossido di zinco, 8 gocce di olio di fiori di pesco. Mischiate le tre polveri in un recipiente che si possa chiudere e unitevi, a gocce, l'olio profumato. Agitate energicamente, poi setacciate la polvere profumata con un setaccio da cucina e riponete in una scatola da cipria. Al posto dei fiori di pesco potrete usare altri aromi. La quantità necessaria dipende dall'intensità desiderata, perciò aggiungete l'olio profumato sempre a gocce. Dopo ogni aggiunta scuotete il recipiente e controllate il profumo ottenuto. Gli ingredienti di questa cipria formano una combinazione adatta alla cura quotidiana del corpo. Riponetela in un vasetto a chiusura ermetica e procuratevi un buon piumino con cui poter cospargere facilmente la pelle di cipria, se non volete servirvi di un batuffolo di ovatta. Cipria deodorante 1/2 tazza di talco in polvere, 1/2 tazza di amido di grano, 1 cucchiaio di allume, 1/2 cucchiaio di olio di menta, 1 cucchiaio di alcool al 70 per cento. Versate i primi tre ingredienti in polvere nel frullatore e fateli frullare a velocità minima. Poi sciogliete l'olio di menta nell'alcool e unitelo al composto nel frullatore. Il vantaggio dell'olio di menta sta nel fatto che è un eccellente deodorante e disinfettante. Sarebbe consigliabile frizionarsi regolarmente ogni mattina con questa polvere rinfrescante dopo essersi lavate per evitare la formazione di sudore. Chi non ama deodoranti spray accoglierà con piacere questa cipria che può sostituirli perfettamente.

Sonia Tarantola