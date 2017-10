Consiglio di settembre: tonici per il viso

A settembre, riprendiamo i tonici per la nostra pelle! Da sempre erbe e piante hanno avuto un ruolo di primaria importanza nella preparazione di pregiate lozioni per il viso. Le specifiche sostanze attive delle erbe, solubili in acqua o in alcool, sviluppano la loro azione proprio sotto forma di lozioni. Il metodo per sciogliere le sostanze attive delle piante in acqua o in alcool è chiamato infuso o decotto o tintura. Gli infusi freschi, i decotti e le tinture diluite in acqua si possono usare benissimo come lozioni per il viso da applicare per un tempo breve. La maggior parte delle lozioni per il viso hanno come base alcool fortemente diluito, e nei cosmetici più pregiati alcool puro. I prodotti ad alto contenuto sono sconsigliabili perché sgrassano troppo energicamente la pelle, mentre lozioni alcoliche più diluite procurano una piacevole sensazione rinfrescante, hanno un effetto blandamente sgrassante, migliore capacità di sciogliere le impurità grasse e sono anche leggermente disinfettanti e astringenti. È provato che nove donne su dieci non asciugano la lozione dopo averla applicata o si spruzzano acqua sul viso che lasciano asciugare all'aria. Questo è un trattamento veramente deleterio per la pelle, soprattutto per la pelle secca. Ricordate: la pelle deve sempre essere asciugata e se l'asciugamano vi sembra troppo duro usate una velina detergente. Dopo aver pulito e rinfrescato il viso non usate subito il vostro vasetto di crema. Se pensate di stare a casa, e non c'è quindi necessità di proteggere la pelle dagli agenti esterni, fatene a meno: una pelle sana e ben funzionante dovrebbe essere in grado di produrre da sola il suo grasso naturale. Di seguito due ottime lozioni naturali per pelli secche e stanche e per pelli stanche e mal irrorate: Tonico alla calendula Lozione alle radici di giglio