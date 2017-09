Consumatori e informazione, consiglia SpiderMan

All'Assessorato al Commercio del Comune di Milano hanno pensato: come dare ai cittadini l'informazione indispensabile sui prodotti alimentari, per aiutarli ad avere un approccio all'acquisto più consapevole? Risposta: una piccola guida per "consumare informati: etichette, prezzi e offerte". Testimonial d'eccezione, l'UomoRagno, che sgattaiola da una pagina all'altra, chiara allusione al non farsi "irretire" dalle false diciture dei prodotti alimentari "L'etichetta deve dire denominazione di vendita (cioè la categoria merceologica: "ricotta", "formaggio fuso", etc.), gli ingredienti, il quantitativo netto, il termine di conservazione, le modalità di conservazione, la ditta produttrice" e tutti gli altri dettagli. Non mancano spunti di puntuale interesse, utili a una difesa attiva per districarsi tra i mille messaggi pubblicitari: "Non ci può essere il Duomo di Milano sull'etichetta di un prodotto fabbricato a Roma, né Pulcinella sulla scatola di pelati prodotti in Romagna, come non si possono raffigurare olive sull'etichetta di un olio di semi". Vi si possono leggere anche capitoli d'approfondimento. Leggiamo in "Cosa sono e come si riconoscono gli additivi chimici": "La lettere 'E' seguita da un numero indica che nel prodotto è presente un additivo", e "Gli additivi indicati in etichetta sono tutti autorizzati dall'UE e devono essere utilizzati dai produttori solo se necessario e secondo le dosi prescritte". Nel capitolo "Prodotti biologici e OGM" (discutibilissima la scelta di affiancare due categorie all'opposto in un unico titolo): "Le previsioni stimate per il prossimo futuro prevedono per i prodotti biologici un incremento dall'attuale 0.8 alla quota di 3.3%. Di fronte a una tendenza così appetibile, potrebbe essere legittimo il timore di vedere introdursi soggetti interessati a un'azione fraudolenta e scorretta. Come tutelarsi? In Italia esistono tre tipi di controllo: 1. da parte dei 9 enti certificatori; 2.da parte dei NAS e del Ministero della Salute; 3.da parte delle aziende che mettono il loro marchio sul prodotto". Infine, nella sezione "P.S., indicazioni particolari" sono raccolte informazioni di "commento" sui temi "Marchio, sinonimo di garanzia?" (sulla certificazione ISO, che entro due anni dovrà divenire per tutti ISO 9001:2000), sulle sigle DOC, DOP e IGP, e sui controlli da parte del Comune, cioè la Polizia Annonaria della Polizia Municipale e l'ASL "attraverso i propri servizi SIAN e veterinari". Insomma, se si abita a Milano, chi legge bene questa guida può davvero, secondo le intenzioni dell'Assessore Roberto Predolin, "riuscire a riconoscere se ciò che stiamo comprando corrisponde a quello che stiamo cercando, se l'offerta e il prezzo proposti sono coerenti con la qualità promessa... e difendersi da proposte ingannevoli o peggio da prodotti dannosi per la nostra salute".