Consumo etico e dignità umana

Consumo etico: ogni scelta ha il suo impatto, e come consumatori informati e coscienti potremmo chiederci non solo cosa contiene un prodotto e quanto costa, ma anche: da dove viene? Chi l'ha lavorato? In quali condizioni sociali è stato prodotto? Quali conseguenze causa sulle economie e sulle condizioni di vita delle popolazioni locali? Porsi in questo atteggiamento critico è il primo passo verso un consumo sostenibile. Se si persevera nella domanda, si può scoprire che le risposte ci sono e che possono essere anche molto diverse tra loro. Possiamo scoprire un sistema di produzione, commercializzazione e consumo di dimensioni globali che causa per le popolazioni dei paesi più poveri, il cosiddetto Sud del mondo, una spirale di dipendenza e di sfruttamento illimitato delle proprie risorse naturali e umane. Ma possiamo anche scoprire, al contrario, relazioni commerciali rispettose della dignità dei popoli e delle persone, produzioni attente a favorire uno sviluppo locale ecosostenibile e scambi economici che allo stesso tempo si fanno scambi fra culture e tradizioni. Nel "villaggio globale" in cui per noi fortunati ogni informazione e ogni prodotto sono potenzialmente accessibili, è sempre più importante scegliere, selezionare, e non farsi travolgere da un sistema inumano e alienante, per non farci derubare di una delle prerogative più importanti dell'essere umano: la dimensione etica della vita. Giovanna Salvini Cooperativa Chico Mendes