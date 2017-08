5 milioni di contadini urbani

Questo verrà ricordato come l'anno del crollo dei consumi, con 7 famiglie su 10 costrette a "tagliare" quantità e qualità del cibo, ma anche quello della crescita esponenziale del numero di contadini urbani. Secondo la Cia (Confederazione italiana agricoltori) sono sempre di più gli italiani che coltivano stabilmente l'orto in giardino o in terrazza, un numero che è arrivato a sfiorare i 5 milioni, aumentando del 9% rispetto allo scorso anno. Sempre secondo la Cia, coltivare zucchine e limoni, pomodori e insalate, permette ad alcune famiglie di risparmiare fino al 10% sulla spesa ortofrutticola, garantendosi allo stesso tempo prodotti casalinghi e a basso impatto. Gli ettari coltivati nelle aree cittadine sono cresciuti ad 1,8 milioni di ettari, grazie anche all'impegno delle amministrazioni comunali nel mettere a disposizione degli aspiranti city farmers terreni perlopiù lasciati incolti e abbandonati. Così le verdure più coltivate sembrano essere pomodori e insalate, seguite dalle aromatiche (rosmarino, basilico, timo), la frutta, per finire con zucchine, piselli e melanzane, da gustare previa cottura.

Metti un orto sul balcone