CONTEST RADICI NEL CEMENTO

Radici Nel Cemento comunica ufficialmente di aver deciso di affidare le riprese del prossimo videoclip solo ed esclusivamente a voi. Una singolare iniziativa rivolta a tutti coloro che hanno una coscienza "green" e che preferiscono muoversi con la bicicletta anziché emettere CO2: chiunque ama muoversi sulla due ruote più silenziosa ed ecologica della mobilità sostenibile può partecipare in prima persona alla realizzazione del videoclip di Radici Nel Cemento, basta mandare un vostro breve filmato, un "pod" che abbia come protagonista la bicicletta e che sintetizzi in maniera originale e divertente il vostro rapporto con il più sostenibile dei mezzi di trasporto. Ma attenzione: non si tratta del solito concorso tipo "il video più bello che ci arriva lo nominiamo video ufficiale" e gli altri..."tante grazie...a casa!" Non si tratta neanche di presentarsi in qualche studio per fare una selezione sperando di essere scelti per comparire nel video come comparse o ad altro titolo. Quello che chiedono Radici Nel Cemento è un vero e proprio contributo video, anche breve magari, una sequenza di pochi secondi al limite, ma già "bello e pronto" per essere sincronizzato e montato, a nostra discrezione, sull'audio della canzone. I passaggi, dal punto di vista pratico, sono i seguenti: 1) si scarica la canzone al seguente link; www.radicinelcemento.it o www.myspace.com/radicinelcementospace 2) si progetta un contributo: una gag, o una scenetta, un intero piano sequenza, un commento video alla canzone, un montaggio di immagini di repertorio, un brevissimo flash attinente al tema della canzone...insomma: qualsiasi cosa vi venga in mente! 3) lo si realizza con i mezzi a disposizione. 4) lo si invia per mezzo posta o per via telematica (vedi dettagli sul sito) E il gioco è fatto…. Se il contributo viene considerato bello, interessante, simpatico, carino, o comunque "utile" in qualche modo al progetto, allora verrà inserito nel montaggio definitivo del videoclip, il quale, alla fine della giostra, non sarà altro che un "collage" dei vostri contributi video! Avete voluto la bici? Allora pedalate, avete tempo fino al 28 febbraio!