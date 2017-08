Conto termico: stanziati gli incentivi

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che stanzia i circa 900 milioni di euro l'anno per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici esistenti, attraverso un sistema di incentivi efficace e semplice per il cittadino e per gli enti pubblici.



Il provvedimento si propone il duplice obiettivo di dare impulso alla produzione di energia termica da fonti rinnovabili (riscaldamento a biomassa, pompe di calore, solare termico e solar cooling) e di accelerare i progetti di riqualificazione energetica degli edifici pubblici. Per quanto riguarda le fonti rinnovabili termiche, il nuovo sistema favorisce interventi di piccole dimensioni, tipicamente per usi domestici e per piccole aziende, comprese le serre, fino ad ora poco su sostenuti da politiche di aiuto.



Si potrà dunque più facilmente sostenere l'investimento per installare nuovi impianti rinnovabili ed efficienti grazie a un incentivo che coprirà mediamente il 40% dell'investimento e che sarà erogato in 2 anni (5 anni per gli interventi più onerosi). Per quel che riguarda invece gli incentivi all'efficienza energetica per la Pubblica Amministrazione, il provvedimento aiuta a superare le restrizioni fiscali e di bilancio che finora non hanno permesso alle amministrazioni di sfruttare pienamente le potenzialità di risparmio derivanti da interventi di riqualificazione energetica degli edifici pubblici.



I servizi del GSE: ci sarà un portale per cittadini e soggetti pubblici

Per favorire la piena comprensione e l'accesso al sistema di incentivi in occasione dell'entrata in vigore del Decreto, il Gestore dei Servizi Energetici ha aperto sul proprio sito web una apposita sezione interamente dedicata al Conto Termico e alle procedure attivate dal nuovo meccanismo incentivante. La pagina chiarisce agli utenti l'ambito di applicazione del nuovo provvedimento dedicato alle Fer termiche, elencando i soggetti ammessi, gli interventi incentivabili e la cumulabilità degli aiuti. A questo scopo il GSE ha intenzione di allestire un portale internet attraverso il quale i soggetti interessati - siano essi pubbliche amministrazioni o soggetti privati, intesi come persone fisiche, condomini e soggetti titolari di reddito di impresa o agrario - potranno presentare direttamente la richiesta di accesso al meccanismo di incentivazione.



Per accedere agli incentivi, gli interessati potranno avvalersi dello strumento del finanziamento tramite terzi, di un contratto di rendimento energetico o di un servizio energia, anche tramite l'intervento di una ESCO.



Il GSE provvederà all'assegnazione,all'erogazione e alla eventuale revoca degli incentivi secondo le modalità e le tempistiche specificate in apposite Regole applicative che saranno pubblicate dal GSE entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto (3 gennaio 2013).