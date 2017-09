Critical drink:”Contro la mafia cambia i consumi”

I locali alla moda, le pizzerie per le famiglie, i palazzi in centro? La criminalità al Nord non investe in Borsa, ma in attività economiche che ci riguardano molto da vicino. Lo rivela il mensile Altreconomia, con l'inchiesta di copertina del numero di giugno. "La mafia sotto casa" è il titolo del servizio di Mario Portanova, in cui vengono riportati nomi e cognomi di attività commerciali e del tempo libero che toccano da vicino i cittadini milanesi. Mario Portanova, giornalista, presenterà l'inchiesta giovedì 12 giugno nell'ambito di Critical drink, la proposta di aperitivo responsabile della cooperativa Chico Mendes. Un'occasione per scoprire come i consumi quotidiani possono contribuire a combattere tutte le mafie e a costruire un'economia di giustizia e legalità. Il buffet dell'aperitivo sarà realizzato con i prodotti di Libera Terra: pasta, olio, verdure e conserve provenienti da cooperative sociali che lavorano sui terreni confiscati alla mafia e rimessi a disposizione della comunità. Tra le bevande da degustare, il vino Centopassi, prodotto in Sicilia da vitigni autoctoni dalla cooperativa Placido Rizzotto. Con l?inserimento lavorativo di persone svantaggiate, la cooperativa crea opportunità occupazionali coltivando le terre siciliane confiscate alla mafia e restituite alla collettività per diventare volano di un circuito economico sano e virtuoso. ?Critical drink: contro la mafia cambia i consumi? giovedì 12 giugno, ore 18.30 - 20.30 Spazio Casa Altromercato, via Cesare Correnti 20, Milano Per informazioni: Cooperativa Chico Mendes tel. 02-54107745 www.chicomendes.it