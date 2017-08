Controlli sul biologico: ci si può fidare

Controlli sul biologico: sono 9 gli organismi che in Italia lavorano per il controllo dei prodotti biologici e 160 in tutta Europa. "Costituiscono un'assoluta garanzia per il consumatore - afferma Lino Nori, presidente del CCPB, o Consorzio per il controllo dei prodotti biologici - in quanto sono gli unici accreditati a certificare la provenienza del prodotto". Attualmente, il Consorzio sta lavorando per la creazione di un listino prezzi unitario dei prodotti, cui far riferimento, anche nell'ambito delle indagini di settore. "E' importante - ha detto Fabrizio Piva, vicepresidente del Consorzio - investire in ricerca per garantire una sempre maggiore sicurezza in ciò che si consuma".