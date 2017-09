Cos’è la Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza

Grazie all’adozione della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (Uncrc), approvata nel 1989, i bambini non sono più stati visti come oggetti passivi che dovevano essere assistiti, ma piuttosto come persone che partecipano attivamente alle decisioni da prendere e che sono titolari di diritti inalienabili. Nel 1989 il mondo, attraverso la Convenzione, ha fatto una promessa ai bambini: che avrebbe fatto tutto il possibile per proteggere e promuovere i loro diritti, per consentire loro di crescere e di esprimere il loro pieno potenziale.

La storia della Convenzione sui diritti dell’infanzia

La convenzione più ratificata, mancano Stati Uniti e Somalia

Cosa prevede la Convenzione sui diritti dell’infanzia

Non discriminazione (art. 2)

Superiore interesse (art. 3)

Diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo del bambino (art. 6)

Ascolto delle opinioni del minore (art. 12)