Convertire dal convenzionale al biologico

Boom del biologico, crescita vertiginosa delle aziende, impennata nella produzione del bio in Italia. Quante garanzie ci sono sulla qualità biologica della produzione? Moltissime aziende sono passate al biologico dopo essere entrate al far parte del progetto set-aside, promosso e finanziato dall'Unione Europea. Con il set-aside le aziende hanno ricevuto contributi mentre i loro terreni venivano messi a riposo per almeno cinque anni. In questo periodo i terreni si sono automaticamente "ripuliti" dalla presenza di anticrittogamici e fertilizzanti chimici e hanno raggiunto i requisiti richiesti per diventare adatti alla coltivazione biologica. Dal 1990 al 1994 i beneficiari di questi contributi sono stati almeno 64.000. Convertiamoci! Alcune aziende passano dal convenzionale al biologico attraverso un periodo di conversione che varia dai due ai tre anni (dal momento in cui se ne fa richiesta) a seconda del tipo di coltura. In questo periodo gli Enti Certificatori effettuano controlli annuali sui registri fiscali dell'azienda, in particolare verificando l'acquisto esclusivo dei prodotti (concimi, antiparassitari) ammessi, analizzano campioni di tali prodotti ed eventualmente anche il terreno di produzione. Un prodotto può essere denominato in conversione solo se raccolto dopo almeno 12 mesi dall'inizio della conversione. Prima di questo periodo risulta essere ancora da agricoltura convenzionale. Conversioni in tempo record Qualora un'azienda abbia coltivato con il metodo biologico nel periodo antecedente la richiesta di conversione e lo possa documentare, l'Ente Certificatore, sempre con l'approvazione della Regione, può scalare dalla durata totale della conversione il periodo in questione. In ogni caso il prodotto finale sarà certificato come in conversione fino al raggiungimento dei due o tre anni stabiliti dal regolamento. Solo allora sarà certificato come prodotto da agricoltura biologica. Per ridurre ulteriormente i tempi di conversione, è possibile anche sostituire il substrato (terriccio) utilizzato per la coltivazione in serra in contenitori tipo "casse", oppure per le piantine in vaso.