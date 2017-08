Cop 21: Massive Attack per un corto sui cambiamenti climatici

Il fondatore dei Massive Attack, Robert "3D" Del Naja, ha realizzato insieme al gruppo hip hop Young Fathers e al produttore Forest Swords la colonna sonora del cortometraggio noir La Fête est Finie (La festa è finita). Il film sarà proiettato in anteprima al Trianon di Parigi, dove sono in corso i negoziati sui cambiamenti climatici, in apertura dei concerti di Thom Yorke, Patti Smith e Flea per la Cop 21.

Come per ogni festa, l'abilità è sapere quando andarsene... Le conseguenze del fallimento sono assolutamente catastrofiche, ma è esattamente quanto accaduto nelle precedenti venti Conferenze dei Partiti... Ci deve essere un accordo giuridicamente vincolante sulla riduzione delle emissioni. Le nazioni più povere della terra devono ricevere il sostegno di cui hanno disperatamente bisogno dai ricchi, in modo che possano prepararsi ai danni causati dai cambiamenti climatici e investire in tecnologie pulite per ridurre le emissioni di gas serra... Questo film è un contributo culturale all'atmosfera globale pubblica, che ora chiede ai nostri governi di rispettare tali imperativi.