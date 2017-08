Correre in città

L'uomo è nato per correre, non per stare fermo. La struttura scheletrica, il modo in cui si brucia energia, la capacità di smaltire il calore prodotto rivelano che la natura lo ha programmato per correre su lunga distanza. E allora, perchè non sfruttare le belle giornate per riscoprire quest'antica inclinazione? Un piccolo parco vicino casa, un percorso poco trafficato individuato in periferia, possono servire allo scopo. Mente e corpo ringrazieranno. Correre ha una cascata di effetti positivi sulla persona. Fa perdere peso, aumenta il tono muscolare e il metabolismo, aiuta la circolazione sanguigna e dà una chiara sensazione di benessere, perchè ci mette di buonumore. A queste importanti virtù, recentemente, se ne è aggiunta un'altra: il potenziamento della memoria. Uno studio della Columbia University di New York ha riscontrato che l'attività fisica aerobica, che sfrutta l'ossigeno dell'aria, aumenta l'operosità dei centri cerebrali legati ai ricordi. In pratica, correndo in modo regolare si favorisce la costruzione di neuroni e si stimola l'attività nel "giro dentato", una parte dell'ippocampo cruciale per la memoria. La corsa a piedi, sport ecologico per definizione, fornisce l'occasione di scoprire angoli di natura nascosti nelle metropoli. Correndo si notano i cambiamenti di stagione, l'arrivo delle prime gemme sugli alberi, la comparsa progressiva delle foglie, lo sbocciare dei fiori. L'immersione nel tempo atmosferico, fatto di pioggia, sole, aria, accorcia le distanze con la realtà e ci gratifica, facendoci sentire parte di un unico, grande, meccanismo vitale. Per avvicinarsi alla pratica, il training prevede di iniziare con 5 minuti di cammino seguiti da 1 minuto di corsa + 1 di cammino alternati. Nei giorni successivi si aumenta di 1 minuto la corsa, lasciando invariato il tempo di cammino (2' corsa - 1' cammino; 3' corsa - 1' cammino, 4' corsa - 1 cammino e così via).