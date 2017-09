Corsa solare nel deserto australiano, l’Italia c’è

Parte oggi la corsa solare nel deserto australiano , l'Italia c'è . Alle 8:30 del mattino a Darwin, con pieno sole e previsioni che danno 34 gradi C di caldo, la World Solar Challenge, corsa riservata a veicoli a energia solare in Australia. I team partecipanti provengono da tutto il mondo, dall'Olanda a Taiwan. A rappresentare l'Italia c'è il prototipo Emilia 3 del team Onda Solare di Castel San Pietro Terme (Bologna), un veicolo messo a punto all'interno del Dipartimento di Ingegneria dell'Energia elettrica e dell'Informazione (Dei) dell'Università di Bologna. Non è una gara di velocità ma di durata in cui tutto si gioca sulle strategie tecnologiche d'utilizzo dell'energia solare. "La partecipazione di Emilia 3 all'edizione 2013 del WSC - commenta il professor Claudio Rossi del Dei - non sarebbe stata possibile senza il fondamentale supporto di tanti sponsor tecnici che hanno sostenuto il team nella costruzione della macchina, delle persone che ci hanno sostenuto con le loro donazioni e dell'Università di Bologna. La sofisticata elettronica e la meccanica, innovativa per sospensioni e ruote, è stata infatti sviluppata all'interno del Dipartimento di Ingegneria, insieme a diversi partner industriali". Il progetto Emilia 3 è patrocinato dal CNR, dalla Regione Emilia-Romagna, dalla Provincia di Bologna e di Pescara, dal Comune di Castel San Pietro Terme e di Maranello, dall'istituto Ipsia-Ferrari e da Assomotoracing. Onda Solare propone una sorta di diretta online via Geomat per seguire le tappe della corsa. E con un certo orgoglio campanilistico si potrebbe far notare che il prototipo dell'università di Cambridge s'è già fermato.