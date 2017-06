Per la Corte Ue il latte di soia non si può chiamare così

Latte di soia? Da oggi non potremo più chiamarlo così. Lo ha stabilito la Corte di giustizia europea nella risoluzione di una causa tra la società tedesca TofuTown, che produce alimenti 100 per cento vegetali con gli stessi nomi dei prodotti lattiero-caseari, e l'associazione contro la concorrenza sleale Verband Sozialer Wettbewerb, che aveva avanzato l'accusa che tali denominazioni violassero la normativa europea. La sentenza, pubblicata il 14 giugno, ha dato ragione all'associazione affermando che "i prodotti puramente vegetali – come la soia appunto - non possono, in linea di principio, essere commercializzati con denominazioni, come latte, crema di latte o panna, burro, formaggio e yogurt, che il diritto dell’Unione riserva ai prodotti di origine animale". Ed è vietato scrivere “latte” sulla confezione anche se seguono indicazioni o descrizioni che spiegano l'origine del prodotto.

No alla denominazione latte di soia: la soddisfazione della Coldiretti

Una regola che non vale per il Meat Sounding