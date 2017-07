Cos’è lo shiatsu?

Lo shiatsu è una pratica nata in Giappone: è stato per la prima volta codificato da Toshiru Namikoshi e in seguito da Shizuto Masunaga. I loro stili sono i più famosi e praticati e sono stati esportati dal Giappone nel resto del mondo. Nei diversi Paesi in cui si è diffuso, lo shiatsu è stato poi elaborato anche in altri stili che si mantengono fedeli alle caratteristiche tecniche fondamentali di questa pratica. Lo shiatsu si basa su tecniche di pressione portata con le dita, ma anche con i palmi, i gomiti, le ginocchia, secondo modalità codificate. Lo shiatsu propone e recupera quei valori importanti del contatto e della relazione che rappresentano una necessità vitale essenziale per l'uomo e che nella nostra società sono trascurati e sempre più mediati da oggetti e strumenti esterni. Il contatto, come esigenza istintiva fondamentale connaturata all'uomo e a tutto il mondo animale in genere, stimola i processi fisici, energetici e psichici che sono alla base del buon funzionamento di tutto l'organismo, del benessere e della salute stessa. A differenza del comune massaggio, che resta più in superficie, lo shiatsu è un trattamento particolare contraddistinto da una capacità d'azione intensa e molto profonda e non si limita ad agire solo sul corpo fisico, ma va a coinvolgere le stratificazioni energetiche, con ripercussioni sulla globalità dell'individuo. La stimolazione dello shiatsu determina una contropressione da parte dell'organismo del ricevente, un movimento di risposta: è proprio grazie a questo che si risvegliano le forze vitali dalle quali dipende il processo di autoguarigione. Questa particolarità lo distingue da altre tecniche manuali sul corpo e dalle tecniche più superficiali di massaggio.